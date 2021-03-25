Yayayı metrelerce savurdu, kaçtı

İstanbul'un Esenler ilçesinde cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün 18.45 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cadde hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere düştü. Kadın ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
YORUMLAR