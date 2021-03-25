Yayayı metrelerce savurdu, kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaYayayı metrelerce savurdu, kaçtı
ABONE OL

Yayaya çarpıp, metrelerce savurdu, arkasına bile bakmadı

İstanbul Esenler'de cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın dehşeti yaşadı. Kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. Kadının ağır yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Korkunç an, güvenlik kameralarına yansıdı

Yayayı metrelerce savurdu, kaçtı
İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün 18.45 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cadde hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere düştü. Kadın ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MELEK'E DESTEK! Son dakika: Şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! İş insanlarından destek!
GÜNDEMŞiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! İş ...
Tekamül eğitimi nedir, nasıl olacak? Polislere ve bekçilere tekamül eğitimi ne zaman verilecek?
GÜNDEMPolislere tekamül eğitimi ne zaman?
Son dakika: Pençe-Kaplan bölgesinde 6 terörist öldürüldü!
GÜNDEMPençe-Kaplan bölgesinde 6 terörist öldürüldü!
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Hangi illerde kısıtlamalar olacak? Açıklama geldi mi?
GÜNDEMRamazan ayında yasaklar olacak mı?
İğrenç takip! SON DAKİKA: Genç kız tacizciyi böyle ifşa etti
GÜNDEMGenç kız, iğrenç takibi ifşa etti!
Mardin'de muhtarlık kavgası: 4 yaralı
GÜNDEMMardin'de muhtarlık kavgası: 4 yaralı
"DEMİŞTİM!" Son dakika: 2 yıllık evli olduğu kocasını bıçaklayıp öldürdü
GÜNDEMKocasını bıçaklayan Leyla: "Öldürürüm demiştim!"
Son dakika: AK Parti 7'nci Olağan Kongresi tamamlandı! İşte AK Parti MYK ve MKYK listesi
GÜNDEM2023 vizyonu açıklandı ve parti vitrini değişti
"KATİL NEREDE!" Son dakika: 20 yaşındaki Büşra'yı hayattan kopardılar
GÜNDEMBüşra'nın katili nerede?