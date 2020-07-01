'Anneannem ve ben'

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Türk Malı 'Dizi'

22.30 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)

02.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Çalgı Çengi İkimiz 'Türk Filmi'

22.15 Paris'ten Sevgilerle 'Türk Filmi'

00.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Paris'ten Sevgilerle 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

23.15 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Abluka 'Türk Filmi'

04.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek

22.30 'Dizi'

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Sağ Salim 'Türk Filmi'

22.00 Can Feda 'Türk Filmi'

00.10 Ölümüne Dans 'Yabancı Film'

02.15 Can Feda 'Türk Filmi'

04.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

23.45 Yerli Belgesel

00.25 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)

03.10 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)