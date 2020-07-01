Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Türk Malı 'Dizi'
22.30 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)
02.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Çalgı Çengi İkimiz 'Türk Filmi'
22.15 Paris'ten Sevgilerle 'Türk Filmi'
00.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Paris'ten Sevgilerle 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
23.15 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Abluka 'Türk Filmi'
04.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek
22.30 'Dizi'
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Sağ Salim 'Türk Filmi'
22.00 Can Feda 'Türk Filmi'
00.10 Ölümüne Dans 'Yabancı Film'
02.15 Can Feda 'Türk Filmi'
04.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
23.45 Yerli Belgesel
00.25 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)
03.10 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)
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