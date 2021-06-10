Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 10 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
22:15 Ölümcül Takip

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Oğlan Bizim Kız Bizim
22:30 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
23:45 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Cam Tavanlar', ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu
TELEVİZYON'Cam Tavanlar', ilk bölümüyle sosyal medyada gündem ...
11 Haziran Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?
TELEVİZYON11 Haziran Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli ...
12 Haziran İbo Show konuları belli oldu! İBO SHOW bu haftaki konukları kimler?
TELEVİZYON12 Haziran İbo Show konuları belli oldu!
Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu! Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor! İşte oyuncular
TELEVİZYONLeyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu!
Acemi Anneler final mi yapacak? Acemi Anneler dizisinde neler olacak?
TELEVİZYONAcemi Anneler final mi yapacak?
Survivor'da kim aday? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor eleme adayı
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Reyting sonuçları 9 Haziran | AB ve total reyting listesi (İlk 10) belli oldu mu?
TELEVİZYONReyting sonuçları belli oldu mu?
Sen Çal Kapımı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 40. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı yeni fragman geldi mi?
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 62. son bölüm...
TELEVİZYONKuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı...