Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu!

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Merkezi İstihbarat

22:15 Ölümcül Takip

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Oğlan Bizim Kız Bizim

22:30 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021