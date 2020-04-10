Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Gizli Gerçekler 'Yabancı Film'

01.15 Gizli Gerçekler 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)

23.30 İlk Buluşma

01.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Temizlik Benim İşim

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'

22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.00 Beyaz Show (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeş Payı 'Dizi'

01.10 Son Durak

02.10 Esra Erol'da (Tekrar)