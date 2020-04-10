Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Gizli Gerçekler 'Yabancı Film'
01.15 Gizli Gerçekler 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)
23.30 İlk Buluşma
01.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Temizlik Benim İşim
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.00 Beyaz Show (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeş Payı 'Dizi'
01.10 Son Durak
02.10 Esra Erol'da (Tekrar)
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