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Yayın akışı 10 Nisan 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 10 Nisan 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar ve Payitaht yayınlanırken, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer aldığı Alef dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 10 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

10 nisan yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Gizli Gerçekler 'Yabancı Film'
01.15 Gizli Gerçekler 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)
23.30 İlk Buluşma
01.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Temizlik Benim İşim

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.00 Beyaz Show (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeş Payı 'Dizi'
01.10 Son Durak
02.10 Esra Erol'da (Tekrar)

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