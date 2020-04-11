Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 11 Nisan 2020 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 11 Nisan 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Kuzey Yıldızı, Hizmetçiler, Zümrüdüanka ve Kalk Gidelim dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı, Hizmetçiler, Zümrüdüanka ve Kalk Gidelim ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Kuzey Yıldızı, Hizmetçiler ve Zümrüdüanka'nın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 11 Eylül (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor (tekrar)
22.45 Tolgshow

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Madagaskar Penguenleri (yabancı sinema)
21.45 Madagaskar Penguenleri (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Umudumuz Şaban (yerli film)
21.45 Son Silah (yabancı film)
23.30 Beyaz Show (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (yerli film)  

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Ev Yapımı (tekrar)   

TV8 YAYIN AKIŞI

17.15 Survivor Panaroma (Hafta Sonu / Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 10 Nisan 2020! Cuma dizi reyting sonuçlarında birincisi hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON10 Nisan reyting sonuçları
Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2020 Survivor son bölüm ödül oyunu
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim kazandı?
Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 filminin konusu nedir?
TELEVİZYONYol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler?
Hercai neden yok? Hercai 39. yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2020 ATV yayın akışı
TELEVİZYONHercai 39. yeni bölüm ne zaman?
Doya Doya Moda kim elendi? 10 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi 10 Nisan
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 10 Nisan 2020 Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada birincisi kim?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYON10 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi?
Temizlik Benim İşim kim kazandı? 10 Nisan Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim kim birinci oldu?
Alef nerede çekiliyor? Alef oyuncuları kimler, konusu ne? Alef dizisi ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONAlef ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Yayın akışı 10 Nisan 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 10 Nisan Cuma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X