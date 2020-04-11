Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı, Hizmetçiler, Zümrüdüanka ve Kalk Gidelim ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Kuzey Yıldızı, Hizmetçiler ve Zümrüdüanka'nın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 11 Eylül (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor (tekrar)
22.45 Tolgshow
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Madagaskar Penguenleri (yabancı sinema)
21.45 Madagaskar Penguenleri (yabancı sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Umudumuz Şaban (yerli film)
21.45 Son Silah (yabancı film)
23.30 Beyaz Show (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (yerli film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Ev Yapımı (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
17.15 Survivor Panaroma (Hafta Sonu / Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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