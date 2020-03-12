Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Afili Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 12 Mart 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Çukur (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Öğretmen (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Ketenpere (yerli film)
22.30 Ketenpere (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih (yeni bölüm)
23.15 Bella ve Sebastian (yabancı sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
23.15 Eser Yenenler Show (yeni bölüm)
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