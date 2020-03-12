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Yayın akışı 12 Mart 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında neler var?

TV yayın akışı, 12 Mart 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Afili Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yeni bölümleriyle televizyonlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Afili Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 12 Mart 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Öğretmen (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Ketenpere (yerli film)
22.30 Ketenpere (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih (yeni bölüm)
23.15 Bella ve Sebastian (yabancı sinema)    

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm) 
23.15 Eser Yenenler Show (yeni bölüm)

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