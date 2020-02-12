Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları, Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Zemheri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Zemheri
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yaparsın Aşkım
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Jet Sosyete
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Afili Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Adım Melek
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