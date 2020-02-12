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HaberlerMagazin

Yayın akışı 12 Şubat 2020 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Zemheri ekranlardaki yerini alacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV Çarşamba yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları, Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Zemheri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Zemheri

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Jet Sosyete

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Afili Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Adım Melek

 

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