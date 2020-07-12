Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Süt Kardeşler 'Türk Filmi'
21.45 Gülen Gözler 'Türk Filmi'
23.45 Ölümcül Uçuş 'Yabancı Film'
01.30 Ölümcül Uçuş 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
23.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'
22.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.00 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
02.00 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Türk Müziği
05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film'
01.10 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.30 5N1K (Tekrar)
03.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri 'Yabancı Film'
22.10 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden 'Yabancı Film'
00.20 Nıtro Rush 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.00 Ana Haber
20.25 Seksenler 'Dizi'
23.15 Zaman Matinesi
00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)
05.05 Yerli Belgesel
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