Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Süt Kardeşler 'Türk Filmi'

21.45 Gülen Gözler 'Türk Filmi'

23.45 Ölümcül Uçuş 'Yabancı Film'

01.30 Ölümcül Uçuş 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

23.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'

22.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.00 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

02.00 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Türk Müziği

05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film'

01.10 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.30 5N1K (Tekrar)

03.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri 'Yabancı Film'

22.10 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden 'Yabancı Film'

00.20 Nıtro Rush 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.00 Ana Haber

20.25 Seksenler 'Dizi'

23.15 Zaman Matinesi

00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)

05.05 Yerli Belgesel