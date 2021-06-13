Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda
16:00 Kahraman Babam
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:45 Kahraman Babam
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:30 Aşkın Tarifi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Cenaze İşleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:15 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
ATV YAYIN AKIŞI
16:55 Rampage: Büyük Yıkım
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:20 3'te 3
15:55 İngiltere-Hırvatistan
18:00 Ana Haber
18:55 Avusturya-Kuzey Makedonya
21:00 Kupa Akşamı
21:44 Hollanda- Ukrayna
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:45 Kırmızı Oda
17:15 Sinema
20:00 Survivor
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