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Yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kefaret, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 13 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda
16:00 Kahraman Babam
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:45 Kahraman Babam

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:30 Aşkın Tarifi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Cenaze İşleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:15 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret

ATV YAYIN AKIŞI

16:55 Rampage: Büyük Yıkım
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:20 3'te 3
15:55 İngiltere-Hırvatistan
18:00 Ana Haber
18:55 Avusturya-Kuzey Makedonya
21:00 Kupa Akşamı
21:44 Hollanda- Ukrayna

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:45 Kırmızı Oda
17:15 Sinema
20:00 Survivor

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