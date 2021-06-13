Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

16:00 Kahraman Babam

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

22:45 Kahraman Babam

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:30 Aşkın Tarifi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Cenaze İşleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:15 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

ATV YAYIN AKIŞI

16:55 Rampage: Büyük Yıkım

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:20 3'te 3

15:55 İngiltere-Hırvatistan

18:00 Ana Haber

18:55 Avusturya-Kuzey Makedonya

21:00 Kupa Akşamı

21:44 Hollanda- Ukrayna

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:45 Kırmızı Oda

17:15 Sinema

20:00 Survivor