Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarında yerli yapım diziler televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 13 Ocak yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Çukur ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Hedef (Target) ‘Yabancı Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sefirin Kızı
00.15 Çember: Araf
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Zalim İstanbul ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Afili Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kim Milyoner Olmak İster ‘Yarışma’ (Yeni Bölüm)
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yasak Elma ‘Yerli Dizi’(Yeni Bölüm)
21.00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Vuslat (Yerli Dizi)
00.15 Türk Sineması "İçimdeki Hazine"
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