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Yayın akışı 14 Haziran 2020 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 8 Haziran 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon dizileri yayınlanmayacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 14 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

14 Haziran yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'
22.15 Erkek Güzeli Sefil Bilo 'Türk Filmi'
23.30 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film'
01.00 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Baba Bizi Eversene 'Türk Filmi'
22.00 Benden Bu Kadar 'Türk Filmi'
00.45 Baba Bizi Eversene 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.30 Benden Bu Kadar 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Çin Seddi 'Yabancı Film'
22.00 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
23.30 Çin Seddi 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.15 Abluka 'Türk Filmi'
03.10 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Türk Müziği
05.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Çok Akustik
00.45 Çok Akustik (Tekrar)
02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
04.30 5N1K (Tekrar)
05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film'
22.45 Kim Milyoner Olmak İster
00.00 İst. Yeditepe Kons. I.Karaca-C.Sabah
02.00 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.15 Zaman Matinesi
00.20 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Böyle Bitmesin 'Dizi' (Tekrar)

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