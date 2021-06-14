Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:00 Kahraman Babam

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:0 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

22:45 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

11:30 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

TRT1 YAYIN AKIŞI

15:55 İskoçya-çekya

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Polonya Slovakya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 İspanya-İsveç

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021