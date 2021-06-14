Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:00 Kahraman Babam
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:0 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
22:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
11:30 Sen Çal Kapımı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
TRT1 YAYIN AKIŞI
15:55 İskoçya-çekya
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Polonya Slovakya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 İspanya-İsveç
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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