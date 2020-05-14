Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı, Mucize Doktor dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 14 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Şark Bülbülü (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor (tekrar)
23.45 Şevkat Yerimdar (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sen Kimsin (yerli film)
22.45 Sen Kimsin (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
23.45 Taksi 3 (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 2012 (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22.05 Ev Yapımı (yeni bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
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