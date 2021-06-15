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Yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Ada Masalı, Baht Oyunu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 15 Haziran Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
22:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Anamız Var 2

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:00 UEFA EURO 2020
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Macaristanü- Portekiz
221:00 Kupa Akşamı
21:55 Fransa- Almanya

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

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