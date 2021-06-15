Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
22:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Anamız Var 2
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:00 UEFA EURO 2020
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Macaristanü- Portekiz
221:00 Kupa Akşamı
21:55 Fransa- Almanya
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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