Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

22:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Şevkat Yerimdar

16:00 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

22:30 Anamız Var 2

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:00 UEFA EURO 2020

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Macaristanü- Portekiz

221:00 Kupa Akşamı

21:55 Fransa- Almanya

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021