Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 16 Temmuz 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 16 Temmuz 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çatı Katı Aşk ile Şampiyon dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 16 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

16 Temmuz yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'
22.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
04.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Ay Lav Yu Tuu 'Türk Filmi'
22.20 Ay Lav Yu Tuu 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kara Sevda 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Çat Kapı Aşk 'Dizi'
22.30 Çat Kapı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Nadide Hayat 'Türk Filmi'
22.20 Kara Kule 'Yabancı Film'
02.10 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Şampiyon 'Dizi'
23.15 Soru Küpü
00.45 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 büyük ödülü ne? Acun Ilıcalı Survivor birincisini açıkladı
TELEVİZYONSurvivor 2020 şampiyonu kim oldu?
Reyting sonuçları 15 Temmuz 2020! Dünün reyting sonuçları belli oldu! AÇIKLANDI
TELEVİZYONReyting sonuçları 15 Temmuz 2020!
Müge Anlı ve Tatlı Sert saat kaçta başlıyor? Müge Anlı bugün var mı?
TELEVİZYONMüge Anlı ve Tatlı Sert saat kaçta başlıyor?
Kuaförüm Sensin'de aşk iddiaları!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de aşk iddiaları!
Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşında nereli? Çağla Ayça Altunkaya hakkında
TELEVİZYONÇağla Ayça Altunkaya kimdir?
Pixels filmi konusu nedir? Pixels oyuncuları ve kadrosu
TELEVİZYONPixels filmi konusu nedir?
Börü filmi konusu nedir? Börü filmi hangi kanalda 2020? İşte oyuncuları
TELEVİZYONBörü filmi konusu nedir?
41 Gün filmi oyuncuları kimlerdir? Filmin konusu nedir?
TELEVİZYON41 Gün filmi oyuncuları kimlerdir?
Yayın akışı 15 Temmuz 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 15 Temmuz 2020
14 Temmuz reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Dünün reyting sonuçları
TELEVİZYON14 Temmuz reyting sonuçları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X