Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'
22.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
04.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Ay Lav Yu Tuu 'Türk Filmi'
22.20 Ay Lav Yu Tuu 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kara Sevda 'Dizi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çat Kapı Aşk 'Dizi'
22.30 Çat Kapı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Nadide Hayat 'Türk Filmi'
22.20 Kara Kule 'Yabancı Film'
02.10 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Şampiyon 'Dizi'
23.15 Soru Küpü
00.45 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
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