Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'

22.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

04.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ay Lav Yu Tuu 'Türk Filmi'

22.20 Ay Lav Yu Tuu 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kara Sevda 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çat Kapı Aşk 'Dizi'

22.30 Çat Kapı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Nadide Hayat 'Türk Filmi'

22.20 Kara Kule 'Yabancı Film'

02.10 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Şampiyon 'Dizi'

23.15 Soru Küpü

00.45 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)