Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 17 Haziran Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (yerli film)
22.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
23.45 Organik Aşk Hikayeleri (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kutsal Damacana 2: İtmen (yerli film)
22.15 İşler Güçler (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş (yerli film)
22.30 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (tekrar)
23.40 Yüz Yılda Bir
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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