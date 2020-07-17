Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Suçlular Takımı 'Yabancı Film'

01.45 Suçlular Takımı 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış 'Dizi'

23.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

06.15 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Zorlu Gün 'Yabancı Film'

22.20 Zorlu Gün 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.30 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 3 'Türk Filmi'

22.15 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.15 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Şansımı Seveyim 'Türk Filmi'

22.00 Benim Adım Feridun 'Türk Filmi'

00.15 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Sevginin Gücü 'Yabancı Film'

23.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Nostalji Çağı)

03.00 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)

05.55 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)