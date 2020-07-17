Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Suçlular Takımı 'Yabancı Film'
01.45 Suçlular Takımı 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bay Yanlış 'Dizi'
23.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
06.15 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Zorlu Gün 'Yabancı Film'
22.20 Zorlu Gün 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.30 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 3 'Türk Filmi'
22.15 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.15 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Şansımı Seveyim 'Türk Filmi'
22.00 Benim Adım Feridun 'Türk Filmi'
00.15 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Sevginin Gücü 'Yabancı Film'
23.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Nostalji Çağı)
03.00 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
05.55 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)
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