Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:45 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 İsveç-Slovaky
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hırvatistan-Çekya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 İngiltere-İskoçya
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
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