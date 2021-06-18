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Yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kırmızı Oda yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 18 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 İsveç-Slovaky
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hırvatistan-Çekya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 İngiltere-İskoçya

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda

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