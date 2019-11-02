Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim Tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 2 Kasım Cuma yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Yok Artık
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Tatlı Yalanım
00.15 Çocuk /Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Recep İvedik 2
00:30 Afili Aşk (Özet)
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Sen Anlat Karadeniz
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Her Yerde Sen
23:45 The Taste Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Kalk Gidelim
01:45 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kick Boks
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