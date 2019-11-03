Yayın akışı 2 Kasım 2019 Pazar - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon ve Savaşçı dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 3 Kasım Pazar yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Aşk Ağlatır 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Mumya 'Yabancı Sinema'

22.30 Mumya

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler (Yeni Bölüm)

23.45 Cellat

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kimse Bilmez 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Savaşçı 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Kurşun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Şampiyon

00.15 Elimi Bırakma