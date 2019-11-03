Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon ve Savaşçı dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 3 Kasım Pazar yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Aşk Ağlatır 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Mumya 'Yabancı Sinema'
22.30 Mumya
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Çok Güzel Hareketler (Yeni Bölüm)
23.45 Cellat
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kimse Bilmez 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Savaşçı 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Kurşun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Şampiyon
00.15 Elimi Bırakma
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