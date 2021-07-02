Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Van Helsing

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Recep İvedik 2

23:15 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukuorva

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:45 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Son Takla

18:00 Ana Haber

18:55 İsviçre-İspanya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Belçika-İtalya

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye