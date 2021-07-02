Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Van Helsing
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Recep İvedik 2
23:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Bir Zamanlar Çukuorva
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:45 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Son Takla
18:00 Ana Haber
18:55 İsviçre-İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Belçika-İtalya
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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