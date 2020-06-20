Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kalk Gidelim ve Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 20 Haziran Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Gölde Dehşet (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)
23.30 Maskeli Beşler Kıbrıs (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Suikastçı (yabancı film)
22.15 Bir Demet Tiyatro (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 İnek Şaban (yerli film)
21.45 Yolcu (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Gençliğim Eyvah (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Filinta (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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