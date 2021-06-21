Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Cam Tavanlar



KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

22:30 Kabuktaki Hayalet

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Aşk Mantık İntikam

16:20 Şef Akademi Doğada

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Şef Akademi - Elemeler

22:45 Aşk Mantık İntikam

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:00 Ev Sineması

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Kuzey Makedonya- Hollanda

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Finlandiya- Belçika

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021