Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:15 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:30 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
22:30 Kabuktaki Hayalet
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Aşk Mantık İntikam
16:20 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Şef Akademi - Elemeler
22:45 Aşk Mantık İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:00 Ev Sineması
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Kuzey Makedonya- Hollanda
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Finlandiya- Belçika
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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