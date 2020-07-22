Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

22:00 Düğüm Salonu

23:45 Maksimum Tehlike

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Aşk-ı Memnu

22:15 Çarkıfelek

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Umudun Toprağı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Pete ve Ejderhası

21:55 Senin Hikayen

23:45 Ajan Stratton