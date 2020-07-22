Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
22:00 Düğüm Salonu
23:45 Maksimum Tehlike
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Aşk-ı Memnu
22:15 Çarkıfelek
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Umudun Toprağı
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Pete ve Ejderhası
21:55 Senin Hikayen
23:45 Ajan Stratton
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