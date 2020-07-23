Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film'
21.45 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film' (Tekrar)
23.45 5. Dalga 'Yabancı Film'
01.45 5. Dalga 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
23.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Çember: Kurtar Beni 'Tv Sineması'
22.30 Operatör 'Yabancı Film'
00.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kara Sevda 'Dizi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çat Katı Aşk 'Dizi'
23.30 Aşk Tesadüfleri Sever 'Yabancı Film'
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Orman Çocuğu 'Yabancı Film'
21.55 Mutlu Aile Defteri 'Yabancı Film'
23.45 Güvenlik 'Yabancı Film'
01.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Şampiyon 'Dizi'
23.15 Soru Küpü
00.30 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
03.25 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
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