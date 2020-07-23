Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film'

21.45 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film' (Tekrar)

23.45 5. Dalga 'Yabancı Film'

01.45 5. Dalga 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

23.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Çember: Kurtar Beni 'Tv Sineması'

22.30 Operatör 'Yabancı Film'

00.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kara Sevda 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çat Katı Aşk 'Dizi'

23.30 Aşk Tesadüfleri Sever 'Yabancı Film'

02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Orman Çocuğu 'Yabancı Film'

21.55 Mutlu Aile Defteri 'Yabancı Film'

23.45 Güvenlik 'Yabancı Film'

01.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Şampiyon 'Dizi'

23.15 Soru Küpü

00.30 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

03.25 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)