Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 24 Haziran Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aşk Geliyorum Demez (yerli film)
22.15 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Badem Şekeri 2 (yerli film)
22.30 Ali Kundilli (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kutsal Damacana 3: Dracoola (yerli film)
21.45 Kutsal Damacana 3: Dracoola (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.30 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (tekrar)
23.40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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