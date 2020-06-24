Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 24 Haziran Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aşk Geliyorum Demez (yerli film)

22.15 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Badem Şekeri 2 (yerli film)

22.30 Ali Kundilli (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kutsal Damacana 3: Dracoola (yerli film)

21.45 Kutsal Damacana 3: Dracoola (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)

22.30 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (tekrar)

23.40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)