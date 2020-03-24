Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları 24 Mart 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 24 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Maksimum Tehlike 'Yabancı Film'

02.15 Maksimum Tehlike 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Baraj 'Dizi'

22.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Öğretmen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 'Türk Filmi'

22.15 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

00.15 Dev Örümcekler

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'

22.15 3'te 3 Tarih

00.30 'Dizi' (Tekrar)