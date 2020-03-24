Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları 24 Mart 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 24 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Maksimum Tehlike 'Yabancı Film'
02.15 Maksimum Tehlike 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
22.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Öğretmen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 'Türk Filmi'
22.15 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
00.15 Dev Örümcekler
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'
22.15 3'te 3 Tarih
00.30 'Dizi' (Tekrar)
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