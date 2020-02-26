Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Zemheri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 26 Şubat Çarşamba yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Zemheri
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yaparsın Aşkım
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Jet Sosyete
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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