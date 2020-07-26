Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Bana Masal Anlatma

22:15 Uzak Ara Eğlence

STAR TV YAYIN AKIŞI

22:00 Bir Demet Tiyatro

23:45 Çember: Kurtar Beni

SHOW TV YAYIN AKIŞI

21:45 Banker Bilo

23:45 Gölde Dehşet

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Labirent: Son İsyan

22:40 Jumanji: Vahşi Orman