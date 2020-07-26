Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Bana Masal Anlatma
22:15 Uzak Ara Eğlence
STAR TV YAYIN AKIŞI
22:00 Bir Demet Tiyatro
23:45 Çember: Kurtar Beni
SHOW TV YAYIN AKIŞI
21:45 Banker Bilo
23:45 Gölde Dehşet
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Labirent: Son İsyan
22:40 Jumanji: Vahşi Orman
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