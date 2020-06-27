Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'
01.45 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle
21.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sarışın Bomba 'Yabancı Film'
22.15 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00.30 Çember: Evimdeki Yabancılar 'Tv Sineması'
02.15 Yüksesk Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Dokunmayın Şabanıma 'Türk Filmi'
21.45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 'Yabancı Film'
23.45 Çok Akustik
01.30 Çok Akustik (Tekrar)
02.45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.15 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'
04.50 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
23.45 Filinta 'Dizi'
03.25 Yeditepe İstanbul 'Dizi' (Tekrar
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