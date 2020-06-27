Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 27 Haziran 2020 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 27 Haziran 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Zümrüdüanka dizisi yayınlanmazken, Kalk Gidelim yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 227 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

27 Haziran yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'
01.45 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle
21.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sarışın Bomba 'Yabancı Film'
22.15 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00.30 Çember: Evimdeki Yabancılar 'Tv Sineması'
02.15 Yüksesk Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Dokunmayın Şabanıma 'Türk Filmi'
21.45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 'Yabancı Film'
23.45 Çok Akustik
01.30 Çok Akustik (Tekrar)
02.45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.15 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'
04.50 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
23.45 Filinta 'Dizi'
03.25 Yeditepe İstanbul 'Dizi' (Tekrar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Haziran Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor ödül oyununu kim kazandı?
Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı konusu nedir?
TELEVİZYONFırıncının Karısı oyuncuları kimler?
Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un gözyaşları sel oldu!
TELEVİZYONBülent Ersoy'un gözyaşları
Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi konusu ve fragmanı
TELEVİZYONBay Yanlış oyuncuları kimler?
Kuaförüm Sensin kim elendi? 26 Haziran 2020 Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de kim elendi?
Doya Doya Moda kim elendi? Sürpriz! 26 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
Çatlak Şanzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Çatlak Şanzel'den şaşırtan açıklamalar
TELEVİZYONÇatlak Şanzel kimdir?
Survivor araba ödülünü kim kazandı? 25 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim kazandı?
Reyting sonuçları 25 Haziran 2020! Perşembe dizi reyting sıralamasında birinci hangisi? AÇIKLANDI
TELEVİZYON25 Haziran reyting sonuçları!
Survivor araba ödülünü kim kazandı? 25 Haziran Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim kazandı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X