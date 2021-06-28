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Yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Aşkın Tarifi, Kahraman Babam, Kalp Yarası yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 28 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:15 Amansız Takip

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:15 Kazara Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kalp Yarası

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hadi İnşallah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 Akıllara Seza
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hırvatistan- İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Fransa-İsviçre

TV8 YAYIN AKIŞI

17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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