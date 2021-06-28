Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Amansız Takip

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

23:15 Kazara Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kalp Yarası

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Şef Akademi

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Hadi İnşallah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 Akıllara Seza

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Hırvatistan- İspanya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Fransa-İsviçre

TV8 YAYIN AKIŞI

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye