Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Görevimiz Tehlike 4
22:45 Selfi
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Yüz Numaralı Adam
21:45 Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Deliha 2
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Gençliğim Eyvah
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Bay Yanlış
22:45 Çalgı Çengi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Yedi Numara
21:50 Yeşil Deniz
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