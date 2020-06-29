Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Görevimiz Tehlike 4

22:45 Selfi

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Yüz Numaralı Adam

21:45 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Deliha 2

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Gençliğim Eyvah

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bay Yanlış

22:45 Çalgı Çengi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Yedi Numara

21:50 Yeşil Deniz