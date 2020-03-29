Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Şampiyon ve Savaşçı ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Savaşçı bu hafta da yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (yerli film)
22.15 Görevimiz Tatil (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Enes Batur Hayal mi, Gerçek mi? (yerli film)
22.30 Yapışık Kardeşler (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil (tekrar)
23.00 Güzel Köylü (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
23.45 Galip Derviş (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gel Dese Aşk (yeni bölüm)
00.15 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon (yeni bölüm)
23.45 Ya İstiklal Ya Ölüm (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.45 El Değmemiş Aşk (yerli film)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
00.15 Boks Gecesi (yeni bölüm)
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