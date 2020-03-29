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Yayın akışı 29 Mart 2020 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 29 Mart 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gel Dese Aşk, Güvercin ve Şampiyon yeni bölümleriyle televizyonlarda olacak. Savaşçı'nın ise bu hafta da yeni bölümü yayınlanmıyor. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Şampiyon ve Savaşçı ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Savaşçı bu hafta da yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (yerli film)
22.15 Görevimiz Tatil (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Enes Batur Hayal mi, Gerçek mi? (yerli film)
22.30 Yapışık Kardeşler (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Babil (tekrar)
23.00 Güzel Köylü (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
23.45 Galip Derviş (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Gel Dese Aşk (yeni bölüm)
00.15 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (yabancı film) 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon (yeni bölüm)
23.45 Ya İstiklal Ya Ölüm (tekrar)  

TV8 YAYIN AKIŞI

16.45 El Değmemiş Aşk (yerli film)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm) 
00.15 Boks Gecesi (yeni bölüm)

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