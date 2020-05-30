Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (özel bölüm)
23.30 Sümela'nın Şifresi: Temel (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)
22.30 Yapışık Kardeşler (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Bas Gaza (yabancı film)
21.45 Bas Gaza (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (yabancı film)
22.30 Amansız Takip (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gözcüler 1: Başlangıç (yabancı film)
00.15 Gözcüler 1: Başlangıç (yabancı sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Vizyontele (yerli film)
22.35 Filinta
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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