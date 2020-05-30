Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (özel bölüm)

23.30 Sümela'nın Şifresi: Temel (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)

22.30 Yapışık Kardeşler (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Bas Gaza (yabancı film)

21.45 Bas Gaza (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (yabancı film)

22.30 Amansız Takip (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gözcüler 1: Başlangıç (yabancı film)

00.15 Gözcüler 1: Başlangıç (yabancı sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Vizyontele (yerli film)

22.35 Filinta

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)