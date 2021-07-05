Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:45 Dondurucu

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Mars'ta Kıyamet

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Sahil Güvenlik

22:30 Ada Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Maraşlı

16:05 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kalp Yarası

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Mucize Doktor

16:30 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Son Üç Gün

22:30 Son Üç Gün

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye