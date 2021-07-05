Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:45 Dondurucu
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Mars'ta Kıyamet
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Sahil Güvenlik
22:30 Ada Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Maraşlı
16:05 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kalp Yarası
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Mucize Doktor
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Son Üç Gün
22:30 Son Üç Gün
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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