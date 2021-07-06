Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Oluversin Gari

22:30 Aşk Olurversin Gari

TRT1 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye