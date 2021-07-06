Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Oluversin Gari
22:30 Aşk Olurversin Gari
TRT1 YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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