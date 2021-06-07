Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur Gala
20:45 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
22:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepli
20:00 Yağmur Rengi
22:30 Geniş Aile Her Türlü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:45 Yabancı Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor
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