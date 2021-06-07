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Yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

TV Yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Aşkın Tarifi, Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 7 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

Yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur Gala
20:45 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
22:45 Aşkın Tarifi


STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kağıt Ev

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepli
20:00 Yağmur Rengi
22:30 Geniş Aile Her Türlü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:45 Yabancı Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor

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