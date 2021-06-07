Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur Gala

20:45 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

22:45 Aşkın Tarifi



STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepli

20:00 Yağmur Rengi

22:30 Geniş Aile Her Türlü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:45 Yabancı Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor