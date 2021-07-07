Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:30 IP MAN 3
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers
23:15 Transformers
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
23:15 Kazara Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
22:35 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:15 Sen Çal Kapımı- TKR
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:20 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kupa Akşamı
21:44 İngiltere-Danimarka
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