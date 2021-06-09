Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:30 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:30 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Canavar Kamyonlar
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kral Arthur Kılıç Efsanesi
22:40 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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