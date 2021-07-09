Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:15 Aşkın Tarifi



STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanl Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Dumbo

22:10 Baş Belası

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk Mantık İntikam

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Masumlar Apartmanı

19.00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hıçkırık

22:35 Hıçkırık

TV 8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye