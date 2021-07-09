Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Bir Zamanl Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Dumbo
22:10 Baş Belası
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:15 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:45 Masumlar Apartmanı
19.00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hıçkırık
22:35 Hıçkırık
TV 8 YAYIN AKIŞI
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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