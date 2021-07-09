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Yayın akışı 9 Temmuz 2021 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 9 Temmuz 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Aşk Mantık İntikam ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 9 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 9 Temmuz 2021 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:15 Aşkın Tarifi


STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanl Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Dumbo
22:10 Baş Belası

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Masumlar Apartmanı
19.00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hıçkırık
22:35 Hıçkırık

TV 8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

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