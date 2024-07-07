Güneşin altında göz kamaştırın: 2024 yaz sezonunun favori makyaj trendleri!
Yaz mevsimi, canlı renkler ve ışıltılı makyaj trendleriyle geliyor! 2024 yaz sezonunda, doğallığın ve parlaklığın ön planda olduğu makyaj stilleriyle güneşin altında göz kamaştırmaya hazır olun. Parlak dudaklar, hafif göz makyajı ve bronzlaşmış bir ten ile yazın enerjisini yansıtan görünümler yaratabilirsiniz. İşte detaylar!
Yaz aylarında makyajınızı yenileyerek ferah ve çekici bir görünüm elde edin! 2024 yaz sezonunda, minimalist ve taze makyaj trendleriyle sıcak günlere damganızı vurun. Doğal ten makyajı, pastel tonlar ve hafif ışıltılarla güneşin altında parlayan bir güzelliğe sahip olabilirsiniz! İşte detaylar...
1. TURUNCUMSU ALLIK
Yazın parlayan güneşi ve ılık havası, parlak renklere karşı yeni bir beğeni uyandırıyor. Canlı turuncu tonlar, yaz gün batımlarının ve havuz kenarında sevilen içecekleri yudumlamanın anılarını canlandırıyor ve İlkbahar/Yaz 2024 defileleri turuncu allığın bu sezon her yerde olacağını kanıtlıyor.
Şeftali veya turuncu tonları tercih etmek tüm cilt tonlarında harika görünür ve makyaj görünümünüze nerede olursanız olun tropik bir plajda tatil yapıyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak bir parlaklık ve sıcaklık dokunuşu getirir
2. SEDEFLİ CİLT
Hepimiz yazın ışıltılı bir cildin mevsimi olduğunu biliyoruz, ancak bu yıl, önceki sezonları ele geçiren altın tonlarına düşkün olmak yerine, daha soğuk tonlara yönelmenin zamanı geldi. İncimsi, yanardöner tonlar, ister aydınlatıcınız ister göz farınız olsun, makyaj görünümünüze ruhani, meleksi bir örtü katar.
Baltimore, "Holografik tonlar, çok yönlülük ve aşırı yağ üretimine neden olmadan ışıltılı bir görünüm sağlayan parlak bir ışıltı sunarak çok moda" diyor. "Değişen tonlar ışığı mükemmel açılarda çekip yansıtarak stratejik olarak yerleştirilmiş bir parlaklık ve boyut sağlayabilir." Görünümünüze ince bir parıltı katmak için ışıltılı opal bir göz farı tercih edin ya da "içten gelen bir ışıltı" için incimsi bir likit vurgulayıcı deneyin.
3. SUNKISS ALLIK
Makyaj görünümünüzü değiştirmenin hızlı bir yolunu arıyorsanız, tek yapmanız gereken allık ile denemeler yapmak olabilir. Allık, tonlarından yoğunluğuna ve yerleşimine kadar makyajınızı tamamen değiştirebilecek çok yönlü bir üründür. Bu yaz, güneş öpücüğü ya da TikTok'un deyimiyle bebek allığı sezonun en sıcak trendi.
Baltimore, "Yanaklarda, dudaklarda ve gözlerde pembe ve kırmızı tonları, 'çilek' ve 'kiraz kız makyajı' gibi büyüleyici trendlerden esinlenerek yaz için oldukça evrensel olarak popüler görünüyor" diyor. "Bu dinamik renk seçimleri sadece yazın coşkulu özünü çağrıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sıcak aylarda sahip olduğumuz doğal ışıltıyı da yansıtıyor; zahmetsizce parlıyor ve canlılıkla kızarıyor."
Görünüm, göz altı bölgesinden yanaklara doğru yoğunlaşan bir gradyan oluşturarak hayat buluyor. Bu görünümü elde etmek için, kapatıcıya benzer şekilde göz altı bölgesine bir miktar sıvı allık ekleyin ve tamamen karıştırın. Ardından, yanaklarınızın en yüksek noktasına daha fazla allık ekleyin ve degrade görünümü tamamlamak için karıştırmaya devam edin. Böylece yüzünüzün ortasında pembemsi bir renk tonu elde ederek mükemmel bir güneş öpücüğü görünümü elde edersiniz.
4. PARILTI BOMBASI
Işıltılı dudaklar, bu sezon bildiğimiz ve sevdiğimiz ışıltılı yaz havasını devam ettirmek için bir zorunluluktur. Parıltılı bir parlatıcı, yaz makyajınıza biraz daha ekstra bir şey katacak ve her görünüm için mükemmel bir son dokunuş olacaktır.
5. YEŞİL GÖZLER
Bu yılın başlarında tahmin ettiğimiz gibi, 2024 güzelliği maksimalizmin yeniden canlanmasını beraberinde getiriyor. Yeşil farlar, makyaj görünümlerine cesur ve eğlenceli bir katkı olarak TikTok yayınlarının her yerindeydi. Yenilenmenin ve büyümenin rengi olarak bilinen yeşili bu yaz herkesin görmesi mantıklı. Cesur renkler, yeni sezonun yalnızca güçlendireceği bir oyunculuğu ve heyecanı yeniden canlandırıyor.
Kaynak: Elle