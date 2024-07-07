Baltimore, "Holografik tonlar, çok yönlülük ve aşırı yağ üretimine neden olmadan ışıltılı bir görünüm sağlayan parlak bir ışıltı sunarak çok moda" diyor. "Değişen tonlar ışığı mükemmel açılarda çekip yansıtarak stratejik olarak yerleştirilmiş bir parlaklık ve boyut sağlayabilir." Görünümünüze ince bir parıltı katmak için ışıltılı opal bir göz farı tercih edin ya da "içten gelen bir ışıltı" için incimsi bir likit vurgulayıcı deneyin.