Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması

Kendine has özellikleriyle yaz mevsiminde bolca tüketilen coğrafi işaret tescilli asırlık lezzet Görele dondurması, ilçenin tanıtımında rol oynayacak

Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması
AA

Süt, şeker, salep ve meyan kökü kullanılarak hazırlanan Görele dondurması, yumuşak krema kıvamındaki yapısıyla farklı bir lezzet olarak damakları tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 200 yıllık geçmişe sahip Görele dondurmasını 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescilledi.

Görele Belediyesi, dondurmanın ülke ve dünya çapında marka olması ve ilçenin turizmden daha fazla pay alması amacıyla Dondurma Park projesini hazırladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projeyle dondurmanın üretim aşamalarının gösteriminin yapılacağı parkta, satış üniteleri inşa edilecek.

Kadın istihdamı, halkın gelir düzeyinin artırılmasına da katkı sağlaması planlanan projenin inşa sürecinin bu yaz başlatılması hedefleniyor.

Dondurmanın satışı şu anda Görele ilçe meydanında yer alan stantlarda gerçekleştirilirken, her yıl nisan ayında başlayan satışlar bu yıl Kovid-19 kısıtlaması nedeniyle mayıs sonuna sarktı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, kendine has özellikleri olan dondurmayı çok uzun zamandır Görele ve çevresinde insanların tükettiğini söyledi.

Geçmişte bu dondurmanın kar kuyularında yapıldığını anlatan Erener, "Eskiden kar yağınca her kış insanlar bu karları kuyulara doldurarak ve üzerine kemençe eşliğinde imece usulü basarak biriktiriyordu. Yaz aylarında ise buz haline gelmiş bu karları keserek dondurma yapımında kullanıyorlardı" dedi.

Erener, Görele dondurmasının kendine has bir kıvamı olduğunu ifade ederek, coğrafi işaret tesciliyle de dondurmanın bilinirliğinin arttığını belirtti.

Bu kapsamda hazırlanan Dondurma Park projesinin DOKA tarafından desteklendiğini kaydeden Erener, şöyle konuştu:

"Bu yaz inşallah imalatlarına başlıyoruz, meydanda satış yerlerimiz zaten var. Projeyle insanlar dondurmanın ne şekilde yapıldığını görecek. Turizme yönelik bir çalışma, ülkemize ve dünyaya dondurmamızı tanıtmış olacağız. Zaten kemençeden dolayı bir turist potansiyelimiz vardı, buna dondurmamızı da katmak istiyoruz."

Babasından öğrendiği dondurmacılığı ilçede devam ettiren Şenol Avcı (50) ise dondurmalarının Türkiye'de benzersiz bir tat olduğunu söyledi.

Kendisinin ailesinde dördüncü kuşak dondurmacı olduğunu ifade eden Avcı, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle dondurma satışının geciktiğini belirtti.

Avcı, salgının kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz. Salgının hızı yavaşlıyor, biz de tabii hijyen kurallarına uyarak satışlarımızı yapıyoruz. İnsanların ilgisi de yoğun. 80 yaşındaki insanlarımız, yurt dışından, il dışından geldiklerinde dondurma yiyerek çocukluğunu anımsıyorlar."

"GÜNÜBİRLİK BİR DONDURMA, BUZLU BİR DONDURMA DEĞİL"

25 yıldır dondurmacılık yapan Ömer Küçük de İstanbul'dan memleketine dönüş yaptığı Görele'de eniştesinden dondurma yapmayı öğrendiğini aktardı.

Küçük, Görele dondurmasının insanlara herhangi bir rahatsızlık vermediğini kaydederek, "Çocuklarınıza da yaşlılara da yedirebilirsiniz. İnsana dokunmuyor. Günübirlik bir dondurma, buzlu bir dondurma değil, sabahtan hazırlıyoruz, müşterimize satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgının kendilerini etkilediğine işaret eden Küçük, "Ramazanda akşamları açıyorduk, gece kısıtlama dolayısıyla satış yapamadık. 17 gün de kısıtlama vardı, yine satış yapamadık. Bundan sonra salgın azalır da inşallah daha iyi satış yaparız. Temennimiz hastalığın etkisinin azalması" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Babalar günü ne zaman 2021? Babalar günü hangi güne denk geliyor? İşte Babalar günü tarihi
YAŞAMBabalar günü ne zaman 2021?
İngiltere’de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
YAŞAM440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonunda sona ...
2. el dükkandan aldı, zengin oldu! - Haberler
YAŞAM2. el dükkandan aldı, zengin oldu!
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
YAŞAMİlk olimpiyat ateşi! Asırlardır sönmüyor
Harry ve Meghan’ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları çıktı
YAŞAMEvlerinin yakınında bulundu! 10 bin yıllık...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 2 Haziran 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM2 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 3 Haziran 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 2 Haziran 2021 - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kada
YAŞAMSayısal Loto'da 160 milyonluk ikramiye...
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 2 Haziran 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu'nda büyük ikramiye...
Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler
YAŞAMBoz yunuslar Gökçeada'da kendini gösterdi