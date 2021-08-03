Yaz sanat okulu ağustos programı

İstanbul Modern Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu farklı kavramlara ve sanatsal uygulamalara odaklanıyor. Program müze koleksiyonundan sanat çalışmalarının gösterimiyle başlıyor. Müze uzmanlarıyla birlikte sanat yapıtlarını çözümleyen çocuklar, sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunumun ardından kendi sanat çalışmalarını yaratıyor.

10 farklı etkinlik

Çocuklar İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda Benim Renklerim, Lekeler ve Çizgiler, Doğadan Motifler, Tuvalimdeki İzler, Dokulu Resimler, Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü, Fotoğraftan Resme, Birleşen Nesneler ve Benim Bakışım başlıklı 10 farklı etkinliğe katılabiliyor.

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda etkinlikler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanıyor. Böylece katılımcılar, etkinliklere katılacakları tarihleri seçerek belirleyebiliyor. Çocuklar bu çalışmaların birine veya hepsine, istedikleri tarihlerde katılabiliyor. İstanbul Modern, on farklı seçenek sunan atölyelerin en az beşine katılanlara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor.

Atölye Tarihleri: Hafta içi her gün

4-7 yaş grubu çocuklu aileler için 11.00-12.00,

8-12 yaş grubu çocuklar için 14.00-15.00

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu programlarına katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Programlar hakkında detaylı bilgi ve online kayıt için www.istanbulmodern.org adresine başvurulabilir.

Program

Benim Renklerim

9, 23 Ağustos

Sanatta renk nasıl kullanılıyor? Renkçilik ne demek? İnsan kendi rengini üretebilir mi? Sanatçıların bazı dönemleri neden renklerle anılıyor? Renkler duyguları nasıl ifade eder?

İhsan Cemal Karaburçak’ın “Abstre Peyzaj” ve Neşet Günal’ın “Toprak Adam” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar, sanatçıların renkleri nasıl kullandıkları hakkında kısa bilgiler ediniyor. Renklerin sanatçılar için ne ifade ettiği hakkında sanat tarihinden örnekleri yorumlayarak fikir üretiyorlar. Program için tasarlanan etkinlik kartlarına boyaları karıştırarak elde ettikleri renk tonlarını uygulayan çocuklar, oluşturdukları resimlerle kendi renk teorilerini ortaya koyarlar.

Lekeler ve Çizgiler

10, 24 Ağustos

Sanatta leke nasıl kullanılır? Çizgi nasıl oluşur? Lekeler ve çizgilerle ne tür sanat çalışmaları üretilebilir?

Devrim Erbil’in “Doğa Yorumu” ve Nuri Kuzucan’ın “Dışarıdan” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar, sanatçıların çizgi ve leke kavramlarını nasıl ele aldıklarını inceliyor. Müze uzmanını izlerken kâğıt yüzey üzerine sulu boya ile lekeler oluşturup farklı karakterlere sahip çizgilerle sanat çalışmalarını tamamlıyorlar. Program çizgi ve leke kavramlarının karşılaştırılması ile sona eriyor.

Doğadan Motifler

11, 25 Ağustos

Motif ne demek? Doğadan ilham alarak nasıl motif üretilebilir? Motifler bize ne anlatır? Çağdaş sanatta motif nasıl kullanılır?

Ekrem Yalçındağ’ın “Kontrastlar” ve İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar çağdaş sanatçıların motifleri nasıl yorumladığını keşfediyor. Gelenekselden çağdaşa sanat üretimlerinde motifin nasıl değiştiğini inceliyor ve kendi motiflerini yaratıyorlar. Müze uzmanlarıyla birlikte etkinlik kartlarından yola çıkarak şekiller tasarlıyor, izlerini çıkartıp boyayarak kompozisyonlarını tamamlıyorlar.

Tuvalimdeki İzler

12, 26 Ağustos

İzler nasıl oluşur? Görüntü nasıl çoğaltılır?

Tomur Atagök’ün “Binbir Yüzlü Madonna” ve Canan Tolon’un “İsimsiz” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar sanat tarihinden örnekler üzerinden farklı biçimler üretmenin yöntemlerini inceliyor. Çalışmalarında popüler imgeleri ya da hazır nesnelerin izlerini kullanan sanatçıları keşfediyorlar. Programın uygulama aşamasında tuval üzerine dergi veya gazetelerden kestikleri şekillerin izlerini kullanarak sanat çalışmalarını tamamlıyorlar.

Dokulu Resimler

13, 27 Ağustos

Doku nedir? Dokularla nasıl resim yapılır? Doku resmi nasıl değiştirir?

Sterling Ruby’nin “BC (3030) ”, Balkan Naci İslimyeli’nin “Kül 1”, Jennifer Allora& Guillermo Calzadilla’nın “Şekil Değiştirici” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar, dokuyu ve dokulu malzemeleri sanat çalışmalarında kullanan sanatçılar hakkında bilgiler ediniyor. Farklı dokular hakkında konuşuyor ve sanatın farklı uygulama alanlarında sanatçıların dokuyu nasıl kullandıklarını keşfediyorlar. Programın uygulama aşamasında yaprak, tuz, kumaş, kâğıt, kahve gibi malzemeleri kullanarak dokulu resimlerini oluşturuyorlar.

Renk Oyunları

2,16 Ağustos

Renk nedir? Renkleri nasıl görürüz? Ana renkler, ara renkler ve zıt renkler nelerdir? Sanatçıların renk hakkındaki düşünceleri nelerdir?

Atölye çalışması Fahrelnissa Zeid’in “Triton Ahtapotu” ve Abidin Elderoğlu’nun “Uzaydan Görünüm” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Atölye renk ve renkler arasındaki ilişkilere odaklanıyor. Program çocukların kâğıt üzerine sadece renk kullanarak bir resim oluşturmasıyla tamamlanıyor.

Boyanın Öyküsü

3, 17 Ağustos

Boya nelerden oluşur? Sanatçılar eskiden boyalarını nasıl hazırlarlardı? Boya üretim teknolojisinin gelişmesi sanatı nasıl değiştirdi?

Atölye çalışması Ömer Uluç’un “3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler” ve Mehmet Güleryüz’ün “Denizci” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar yağ, baharat ve yumurta kullanarak kendi boyalarını üretiyor, bu boyalarla bir resim çalışması gerçekleştiriyor.

Fotoğraftan Resme

4, 18 Ağustos

Görüntü ne demek? Görünen ne demek? Yüzey üzerinde görüntü kaç farklı biçimde oluşabilir? Fotoğraf ve resim arasındaki fark nedir

Atölye çalışması Murat Germen’in “İstanbul, Zincirlikuyu #01”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Beyoğlu’nda Tramvaylar, İstanbul” ve Ara Güler’in “Eski Galata Köprüsü'nde Trafik” adlı çalışmalarına odaklanıyor. Fotoğrafın icadından bu yana, fotoğraf ve resim sanatı arasında benzerlik ve farklılıkları işleyen kısa bir sanat tarihi sunumu ile başlıyor. Atölyenin uygulama aşamasında müze uzmanını izleyen çocuklar, fotografik görüntüleri boyayarak baskı resimler yapıyor.

Birleşen Nesneler

5, 19 Ağustos

Heykel nasıl yapılır? Geçmişten günümüze heykel nerede karşımıza çıkar? Heykeltıraşlar hangi malzemeleri kullanır? Nesneleri birleştirerek heykel yapabilir miyiz?

Atölye çalışması Kuzgun Acar’ın “İsimsiz” ve :mentalKLINIK’in “Double Cherry” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Heykel sanatının tarihine ve üretim türlerine odaklanan atölyede çocuklar, birden fazla adette kâğıt havlu ruloları kullanarak bir araya getiriyor, küçük heykeller oluşturuyorlar.

Benim Bakışım

6, 20 Ağustos

Natürmort nedir? Sanatçılar resmini yapacakları nesneleri nasıl seçer? Nesneler bize ne anlatır? Bir nesneyi anlatmanın farklı yolları nelerdir?

Atölye çalışması Fatma Tülin’in “Kirazlı Zamanlar” ve Nusret Nurdan Eren’in “İstanbul” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Natürmort konusuna odaklanan programda çocuklar, belirledikleri bir nesneyi kendi bakış açılarıyla resimliyorlar.