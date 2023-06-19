Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız

Türkiye’de şiddetli hava olayları bu pazartesi de sürüyor. Yarından itibaren etki alanları artık daralacak fakat bugün su baskınları ve sel riski olan yerler var.



Tekirdağ-Şarköy-Biga arasında ve Sivas-Suşehri arasında kalan alanda su baskınları yaşanabilir. Eskişehir-Bolu arasında akşam yaklaşırken kuvvetli yağmur, Ankara’nın kuzey ilçelerinde de yine kuvvetlice yağış geçişleri görülecek.

Salı günü (yarın) ise Batı Karadeniz’den İstanbul’a geniş bir alanda hava yağmurlu, Düzce-Kandıra ve Sakarya genelinde zemin katlarda su baskınları riski var. Ayrıca Sakarya-Bartın arasındaki dere kıyılarında taşkınlar görülebilir. Uzun süreli ve kuvvetli yağmur Batı Karadeniz’de yarın hayatı olumsuz etkileyecektir, hazırlıklı olmakta yarar var.