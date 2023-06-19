Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız! İşte beklenen hava durumu İstanbul - Son dakika haberler
ABONE OL

Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız

Sağanak yağışların sürdüğü birçok şehre İstanbul da eklendi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise hafta sonu etkili olacak yaz sıcaklarına doğru megakentte zaman zaman sağanak yağışın görüleceğini kaydetti

Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız! İşte beklenen hava durumu İstanbul - Son dakika haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye’de şiddetli hava olayları bu pazartesi de sürüyor. Yarından itibaren etki alanları artık daralacak fakat bugün su baskınları ve sel riski olan yerler var.

Tekirdağ-Şarköy-Biga arasında ve Sivas-Suşehri arasında kalan alanda su baskınları yaşanabilir. Eskişehir-Bolu arasında akşam yaklaşırken kuvvetli yağmur, Ankara’nın kuzey ilçelerinde de yine kuvvetlice yağış geçişleri görülecek.

Salı günü (yarın) ise Batı Karadeniz’den İstanbul’a geniş bir alanda hava yağmurlu, Düzce-Kandıra ve Sakarya genelinde zemin katlarda su baskınları riski var. Ayrıca Sakarya-Bartın arasındaki dere kıyılarında taşkınlar görülebilir. Uzun süreli ve kuvvetli yağmur Batı Karadeniz’de yarın hayatı olumsuz etkileyecektir, hazırlıklı olmakta yarar var.

İstanbul’un doğu ilçeleri yarın sabah-öğle arasında orta kuvvetli bir yağmurla ıslanırken şehir hafta sonu gelirken yaz havasına doğru geçiş yapacak görünüyor. Marmara genelinde 22 Haziran - 27 Haziran arasında güneşli 5 gün yaşanmasını bekliyoruz, bu durum kıyı Ege ve Akdeniz için de geçerli.

Hava sıcaklıkları Marmara’da 26 ila 30°C arasında seyrederken güney ve batı kıyıları 32°C’lere kadar ısınacak, hafta sonu yaz havası geliyor. Yağmurların çarşamba ve perşembe günleri de süreceği Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz, cuma gününden (23 Haziran) itibaren güneşli günlere uzanıyor.

Not: Uzun vadeli tahminlerde 27-28 Haziran Marmara dahil çoğu bölgede yeni yağışlar ve serinlik oluşacak görünüyor fakat bu tahmini takip etmekte yarar var. Mayıs ve Haziran aylarında topladığımız yağış miktarları, uzun yıllar ortalamasıyla kıyaslandığında Ankara’da yüzde 300, Ege Bölgesi genelinde yüzde 250 oranında artış gösterdi. Bu en sulak ilkbaharı geride bırakmak üzereyiz. Sağlıklı günler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!
GÜNDEM Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!
ÖSYM'nin 45 gündür dış dünyayla iletişimi olmayan görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu
GÜNDEM Büyük buluşma! 45 gündür dış dünyayla iletişimleri ...
Kenan Nuhut kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut ölüm sebebi nedir?
GÜNDEM Kenan Nuhut kimdir ve neden vefat etti?
Balıkesir'de eşinin yeğeni pompalı tüfekle başından vurdu - Haberler
GÜNDEM Eşinin yeğeni pompalı tüfekle başından vurdu
Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
GÜNDEM Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Sivas Malatya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Sivas Malatya Arası Kaç Saat? htka
GÜNDEM Sivas Malatya arası kaç km?
Sivas Kayseri Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Sivas Kayseri Arası Kaç Saat? htka
GÜNDEM Sivas Kayseri arası kaç km?
SON DAKİKA: Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 il için "turuncu", 18 kente "sarı" alarm! - Hava Durumu Haberleri
GÜNDEM Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 il için "turuncu", 18 ...
Tarihi Emirgan Çeşmesi'nin zarar gördüğü iddia edildi! Çimento ile sabitlendi! - Güncel haberler
GÜNDEM Tarihi Emirgan Çeşmesi zarar gördü iddiası!
Şiddetli yağışta Doğu Ekspresi hattı zarar gördü
GÜNDEM Şiddetli yağışta Doğu Ekspresi hattı zarar gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.