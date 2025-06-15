Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu hafta mı? Karne günü ne zaman? 2025 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak?

        Karne günü yaklaşıyor! Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

        2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, okulların kapanış tarihi ve yaz tatilinin başlangıç günü belli oldu. Öğrenciler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacakları karne günü için geri sayıma geçti. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz tatili yaklaşıyor, öğrenciler ise hem karne almanın heyecanını hem de tatile çıkmanın sabırsızlığını yaşıyor. Veliler ve öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin hangi tarihte başlayacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 takvimi bu soruların yanıtını veriyor. İşte ayrıntılar...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMANDI?

        İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona ermişti.

        4

        MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

        MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanan takvim ise şu şekildeydi;

        Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

        İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

        Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler