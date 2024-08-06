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        Haberler Bilgi Spor Yaz transfer döneminin sona ereceği tarih 2024 ! Transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

        Yaz transfer döneminin sona ereceği tarih: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminin başlamasının ardından yeni transferlerle kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. 24 Haziran tarihinde başlayan transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer ve tescil döneminin sona ereceği tarihi kamuoyunun bilgisine sundu. İşte 2024-2025 yaz transfer sezonunun sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 00:48 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:48
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        24 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer sezonun sona ereceği tarih araştırılamaya devam ediyor. Süper Lig ekipleri transfer dönemi sürecinde takımlarını yeni takviyelerle güçlendirebilecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?" İşte detaylar...

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        TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran'da başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

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        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

        "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

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