Yazın serinleyebilmek için sürdürdükleri 5 asırlık gelenekte, ilk karlar kuyulara atıldı

Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor.

Yöre halkı, kasım ayında temizliği yapılan kuyulara sezonun ilk karlarını atmaya başladı.

Özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz ve bölgeye has toz karları çuvallarla getirip, kuyulara basan yöre halkı bölgede kuyuların büyük bölümünü imece usulü kar kütleleriyle doldurarak, kapaklarını da yaza kadar açılmamak üzere kapatacak.

Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

"YAZIN DAĞITACAĞIZ"

Yazın sıcaklarda isteyene ücretsiz olarak kar dağıttıklarını söyleyen Ahmet Gengeç, "Biz her yıl bu kuyuları dolduruyoruz. Yazın da gelene gidene dağıtıyoruz. Yıllardan beri bu kuyuları hep doldurduk. Şebeke suyumuz var. Ama, biz geleneğimize sahip çıkma adına imece usulü kar kuyularını doldururuz. Sezonun ilk karları kuyuya attık. İnşallah tamamen doldurup, yazın gelene gidene dağıtacağız. Bizim nesil son nesil. Yeni nesil bu kuyulara sahip çıkmıyor. Biz, sağlığımız el verdiği sürece bu geleneğe sahip çıkacağız" dedi.