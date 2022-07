Yazmin Oukhellou: Arabadan çıkmak için kolumu kırdım!

"Arabadan çıkmak için kolumu kırdım!" 0:00 / 0:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İngiliz Jake Robert Mclean'ın (33) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kız arkadaşı, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28), hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Ülkesine dönen Oukhellou, kazayla ilgili suskunluğunu bozdu. Ülke basınına konuşan Yazmin Oukhellou, İngiliz The Sun gazetesinin sorularını yanıtladı.

"ARABADAN ÇIKMAK İÇİN KOLUMU KIRDIM"

Kaza sonrası otomobilden çıkmak ve yardım çağırabilmek için acele ettiğinin altını çizen İngiliz model, "Kolum sıkıştığı için arabadan çıkamadım. Bilerek kolumu kırdım ve sıkıştığım yerden çıkarak yardım çağırdım." açıklamasını yaptı.

"KANAMADAN ÖLEBİLİRDİM"

Oukhellou, sözlerine, "Bunu yapmasaydım kanamadan ölebilirdim. Başka seçeneğim yoktu." şeklinde devam etti.

Yardım istemek için yola çıktığında köpeğini gezdiren bir kişi tarafından fark edildiğini belirten Yazmin Oukhellou, otomobilin yanına döndüklerinde erkek arkadaşının nabzının atmadığını da ifade etti.

Ünlü isim, ayrıca, "Kesinlikle bir süre terapiye ihtiyacım olacak ve yatarak tedaviyi de deneyeceğim." açıklamasını da yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Kaza, 10 gün önce saat 04.00 sıralarında Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelmişti. İngiliz Jake Robert Mclean yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilmişti. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Sağlıkçıların kontrolünde sürücü Mclean'ın yaşamını yitirdiği, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun yaralandığı belirlenmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou, bölgedeki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan 'The Only Way Is Essex' isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenilmişti.

VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ

Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgunda işlemlerinin sürdüğü bildirilen Mclean'ın alkollü olup, olmadığı ise otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, virajlı yolda meydana gelen kazada Mclean'ın yolu bilmediği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.