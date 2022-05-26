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YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 YDS 2 başvuru tarihleri ne zaman?

2022 Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2 için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde şimdiden heyecanla beklenen sınavla ilgili adaylar, ÖSYM'nin 2022 takvimini araştırıyor. Yılda 2 defa gerçekleştirilen YDS sınavının 2. oturum ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte 2022 YDS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 YDS 2 başvuru tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı. Peki YDS 2 ne zaman?

2022 YDS 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

2022 YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?

YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

YDS HAKKINDA

Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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