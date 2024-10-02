ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/2 için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YDS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) geç başvuruları 2 Ekim tarihinde alınacak. Peki, 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 YDS sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…