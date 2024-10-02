YDS geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım'da yapılacak. Takvimde YDS geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, YDS/2 geç başvuruları 2 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Peki Di Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 YDS sınavı geç başvuru ekranı…
ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/2 için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YDS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) geç başvuruları 2 Ekim tarihinde alınacak. Peki, 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 YDS sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) geç başvuru tarihi belli oldu.
Takvime göre 2024 YDS/2 geç başvuruları, 2 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar alınacak.
2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 YDS geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
2024-YDS/2 NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre bancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
Sınava giren adaylar, sonuçlarını 22 Kasım 2024 tarihinde öğrenebilecekler.